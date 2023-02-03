Адель прервала концерт в Лас-Вегасе

Адель расплакалась и прервала концерт в Лас-Вегасе. Певица заметила в толпе фаната, который показывал чье-то фото, передает телеканал "Известия". Оказалось, что на снимке была погибшая супруга мужчины. Женщина мечтала попасть на шоу вместе с мужем. Адель посочувствовала фанату и посвятила песню погибшей.

"Вон человек, который тянет вверх свой телефон. Это его жена. И она больше не с нами. Сегодня он здесь один. Я очень сочувствую вашей потере", - сообщила певица Адель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, перерыв в концертной программе продлился почти полчаса. Во время паузы артистка делилась своими личными историями.