https://news.day.az/showbiz/1534405.html Вышел трейлер нового фильм Гая Ричи «Переводчик» - ВИДЕО
Вышел трейлер нового фильм Гая Ричи «Переводчик» - ВИДЕО
Вышел трейлер нового боевика культового британского режиссера Гая Ричи "Переводчик", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сюжет картины построен вокруг американского сержанта Джона Кинли, который когда-то вместе с переводчиком оказался в засаде во время командировки в Афганистан.
Вернувшись домой, в Штаты, Кинли узнает, что переводчика и его семью не вывезут в США. Тогда он принимает решение, сам заняться этим вопросом.
Главная роль в фильме досталась Джейку Джилленхолу. Также в проекте приняли участие Джейсон Вонг, Александр Людвиг, Старр, Дар Салим и другие.
Американская премьера запланирована на 21 апреля, сообщается на YouTube-канале MGM.
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