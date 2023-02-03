Вышел трейлер нового фильм Гая Ричи «Переводчик»

Вышел трейлер нового боевика культового британского режиссера Гая Ричи "Переводчик", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сюжет картины построен вокруг американского сержанта Джона Кинли, который когда-то вместе с переводчиком оказался в засаде во время командировки в Афганистан.

Вернувшись домой, в Штаты, Кинли узнает, что переводчика и его семью не вывезут в США. Тогда он принимает решение, сам заняться этим вопросом.

Главная роль в фильме досталась Джейку Джилленхолу. Также в проекте приняли участие Джейсон Вонг, Александр Людвиг, Старр, Дар Салим и другие.

Американская премьера запланирована на 21 апреля, сообщается на YouTube-канале MGM.