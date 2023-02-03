Дженнифер Лопес собралась заработать миллионы

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес решила избавиться от своего поместья в Лос-Анджелесе. Звезда собралась заработать на продаже недвижимости миллионы долларов, сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дело в том, что сама Лопес приобрела поместье в элитном районе Бэль-Эйр за 28 миллионов долларов в 2016 году, а продать планирует на 14,5 долларов дороже - за 42,5 миллиона долларов. За эти деньги покупатель получит особняк площадью почти 1200 квадратных метров на участке в 3,23 гектара.

Снаружи дом отделан камнем, штукатуркой кремового цвета и деревом, а внутри него расположены 9 спален и 13 ванных комнат. На территории поместья также есть просторная терраса, тренажерный зал, гостевой коттедж, амфитеатр на 100 мест, лужайка для гольфа, бассейн, SPA-центр, место для отдыха у костра и личное озеро с частным песчаным пляжем.

Кроме того, внутри есть двухуровневая гостиная с камином, барной стойкой и изогнутой кованой лестницей, столовая, отделанная деревянными панелями библиотека, кухня с каменным камином и уютным уголком для завтрака. На цокольном этаже главного дома также имеется роскошный кинотеатр.