У ДиКаприо появилась новая девушка

Новой девушкой американского актера Леонардо ДиКаприо оказалась модель из Израиля Эден Полани, которая младше него практически на 30 лет. Об этом сообщает OK!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На этой неделе Леонардо ДиКаприо засняли на вечеринке с новой девушкой. По данным OK!, той самой незнакомкой оказалась Эден Полани. Ей 19 лет, она работает моделью и состоит в агентстве ITM Model Management.

Эден Полани младше предыдущей предполагаемой возлюбленной актера, начинающей актрисы Виктории Ламас, на четыре года.

В августе 2022 года 48-летний Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Камиллой Морроне вскоре после того, как ей исполнилось 25 лет. За последние полгода актера неоднократно замечали на свиданиях с манекенщицами, годящимися ему в дочери, - от 27-летней Джиджи Хадид до 22-летней манекенщицы с Украины Марии Береговой.