Мама Дуэйна Джонсона попала в аварию в Лос-Анджелесе

Мама актера Дуэйна Джонсона стала участницей серьезной аварии в Лос-Анджелесе. По словам Джонсона, она выжила благодаря чуду. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер опубликовал в Instagram фотографию искореженного красного Cadillac Escalade, кузов которого сильно пострадал со стороны переднего пассажирского сидения. Внутри сработали подушки безопасности.

"Ангелы милосердия наблюдали за моей мамой, которая вчера поздно вечером попала в автокатастрофу", - написал Джонсон.

По словам актера, его мама будет проходить дальнейшее обследование после этой страшной аварии.

"Эта женщина пережила рак легких, тяжелый брак, лобовое столкновение с пьяным водителем и попытку самоубийства. Она выжила, причем так, что ангелы и чудеса стали реальностью", - заявил Джонсон.

Он поблагодарил полицейских и пожарных Лос-Анджелеса за то, что они помогли матери и рассказали ему о случившемся по телефону.

"У меня остался один родитель, так что если у вас еще есть мама и папа, обязательно крепко обнимите их, потому что никогда не знаешь, когда тебе позвонят в три часа ночи, чего мы никогда не хотим", - сказал Джонсон.