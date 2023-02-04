Джеймс Кэмерон признался, что не стал бы менять сюжет «Титаника»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что даже спустя 26 лет после релиза культового "Титаника" не стал бы менять сюжет драмы. Об этом пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не думаю, что сейчас я умнее, чем был тогда. На самом деле я, вероятно, потерял несколько клеток мозга с тех пор. Я думаю, что за эти годы я научился в художественном отношении не сомневаться в себе", - высказался Кэмерон.

Он выразил мнение, что практически не изменился в творческом плане с момента релиза "Титаника". Кэмерон напомнил, что проект получил 14 номинаций на "Оскар", и при этом фильму удалось забрать 11 наград. Он заявил, что шоураннеры проекта зарабо