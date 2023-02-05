В «Аватаре 5» покажут Землю

Продюсер серии научно-фантастических фильмов Джеймса Кэмерона "Аватар" Джон Ландау в интервью журналу Empire рассказал, чего ждать от следующих частей франшизы. Так, по его словам, в пятой ленте зрители смогут увидеть Землю будущего, которая пытается справляться с нехваткой природных ресурсов, вызванной перенаселением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ландау раскрыл, что в сюжете "Аватара 4" будет большой скачок времени, а часть действия пятой ленты развернется на Земле, терпящей бедственное положение. При этом, отметил продюсер, создатели "Аватара" не хотят "рисовать мрачную картину того, куда движется наш мир". "Эти фильмы в том числе об идее того, что мы можем изменить курс", - заключил Ландау.

Продолжение фильма 2009 года "Аватар" - "Аватар: Путь воды", которое вышло на экраны 16 декабря 2022 года, к настоящему моменту собрало в мировом прокате более $2,129 млрд. Премьеры еще трех сиквелов запланированы на 2024, 2026 и 2028 годы соответственно.