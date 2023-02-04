Участники реалити-шоу «Игра в кальмара» пожаловались на условия на съемках

Участники реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" пожаловались на нечеловеческие условия на съемках, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Netflix приступил к съемкам реалити-шоу, имитирующего сюжет сериала "Игра в кальмара". По сценарию участники соревнования также должны пройти ряд изобретательных испытаний, а победитель получит самый большой приз в истории реалити-тв - $4.56 млн.

Но на этапе съемок проект оказался в центре скандала. Участники шоу стали жаловаться на нечеловеческие условия съемочного процесса и соревнования, представляющие угрозу для жизни и здоровья героев.

В частности, участники рассказали о сильно низкой температуре в съемочном павильоне, из-за чего пришлось несколько раз вызывать бригаду скорой помощи. Просьбы героев проекта к организаторам шоу поднять температуру остались проигнорированы.

Когда о жалобах участников стало известно публично, Netflix пообещал разобраться в ситуации. Спустя пару дней представители стриминга подтвердили информацию о том, что на съемках было слишком холодно и пообещали исправить ситуацию.

При этом Netflix отрицает обвинения в том, что состязания в рамках шоу представляют опасность для его участников.