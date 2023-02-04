Лиам Нисон раскритиковал Конора МакГрегора

Ирландский актер Лиам Нисон публично раскритиковал своего соотечественника, борца UFC Конора МакГрегора, обвинив его в том, что он позорит Ирландию, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

МакГрегор - один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире и является первым бойцом UFC, который провел чемпионат UFC одновременно в двух весовых категориях. Но по мнению Нисона, публичная репутация МакГрегора вредит его родной стране.

Говоря о спортсмене, звезда "Заложницы" и "Списка Шиндлера" перешел на оскорбления, назвав МакГрегора "мелким лепреконом".

"Я терпеть не могу UFC из-за его неоправданной жестокости и необходимости людей драться друг с другом. Да, спортсмены сильно выкладываются и находятся в хорошей физической форме - это вызывает уважение. Но МакГрегор позорит Ирландию, не выношу его", - разоткровенничался Нисон.