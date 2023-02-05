Актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз

Актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, известные ролями Джона Сноу и Игритт в сериале "Игра престолов", ждут второго ребенка. Об этом Харингтон рассказал в эфире ночного шоу Джимми Киммела, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он вот-вот испытает шок, потому что скоро у него родится брат или сестра. Мы пытаемся подготовить его к этому, указываем на живот Роуз и говорим: "Мамин малыш, мамин малыш". А он указывает на свой животик со словами "Мой малыш, мой малыш", - рассказал Кит Харингтон.

Актер заявил, что уже чувствует разницу между первой и второй беременностью супруги. "Вы знаете, в случае с первым ребенком вы будто ходите по облакам и танцуете посреди поля маргариток в течение девяти месяцев. Ну, мужчина в любом случае. Во второй раз проверка реальностью наступила гораздо быстрее", - добавил он.

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках "Игры престолов". Вскоре между ними завязался роман. В 2017 году они объявили о помолвке, а в 2018-м поженились. В феврале 2021-го у супругов родился сын, имя которого они по-прежнему держат в тайне.