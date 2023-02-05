Названа причина очередного инфаркта Игоря Николаева

В конце января Игоря Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Врачи подтвердили неприятный диагноз. Оказалось, что это уже второй приступ за последние два года, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Звездный пациент уверяет: с ним все в порядке, а пугающие новости о его состоянии - надуманы. О том, что музыкант чувствует себя намного лучше и постепенно идет на поправку также рассказал Иосиф Пригожин. "Голос бодрый", - делился супруг Валерии.

Однако поклонники гадают, что послужило причиной экстренной госпитализации Николаева. Говорят, его могли довести участившиеся ссоры в семье. Разлад в звездной паре заметила и их соседка по элитному дому Милена Дейнега.

"Не вижу ни Игоря, ни Проскурякову. Может быть они поругались, потому что ходят слухи об их разводе. Юлия написала моему супругу: "Убери машину. Эй, ты!" Я была в шоке. Сама прожила с супругом, который был старше меня на 23 года. Первое время все было прекрасно, а потом у мужа начались возрастные изменения. Он стал агрессивным. Возможно, у Игоря и Юлии какие-то недопонимания, поэтому она срывается на людей", - рассуждала артистка в программе НТВ "Ты не поверишь!"

40-летняя Проскурякова старается не обращать внимания на неприятные сплетни. Женщина уверяет: в их доме царит полная идиллия. "У меня самый лучший муж на свете", - заявляет певица.

Другие шепчутся, что сердечный приступ - последствие нездорового образа жизни исполнителя хита "Выпьем за любовь". "В любом случае какие-то неурядицы в семье и в окружении человека имеют стрессовый характер. Но все равно причина в самих сосудах была изначально. Факторы риска сердечно-сосудистой патологии всем широко известны: курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, злоупотребление крепкими напитками", - говорит кардиолог.

63-летний музыкант отрицает проблемы с алкоголем. Николаев окончательно бросил пить, еще когда встретил избранницу. Он занимается теннисом, следит за питанием. Что касается отечности лица, то по мнению фанатов, она может быть связана со сбоями в сердечно-сосудистой системе.