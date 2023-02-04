https://news.day.az/showbiz/1534995.html Валерию Меладзе посоветовали прекратить концерты
Валерию Меладзе посоветовали прекратить концерты
Первый промоутер Валерия Меладзе Константин Сергеев заявил, что певец может себе позволить прекратить концертную деятельность после скандала в Дубае.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в комментарии "Московский Комсомолец".
"Думаю, он уже может не выступать и просто пожить для себя. В силу того, что все свои песни он исполняет на русском языке, его публика русскоязычная. Или будет выступать на закрытых вечеринках "для очень уважаемых людей", - сказал Сергеев.
Он также выразил мнение, что Меладзе может заняться политической деятельностью: "Столь харизматичный артист мог бы построить политическую карьеру - и не в одной стране".
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