Ди Каприо спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга

Американская компания Warner Bros. Pictures приобрела права на экранизацию детективного романа писателя Стивена Кинга "Билли Саммерс". К проекту присоединилась кинокомпания Appian Way, принадлежащая голливудскому актеру и продюсеру Леонардо Ди Каприо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в издании Deadline, изначально книгу собрались переработать в мини-сериал. Информация о работе над экранизацией опубликованного в 2021 году романа появилась в прошлом году. Проектом занялась занялась компания Bad Robot режиссера и сценариста Джей Джея Абрамса.

По предварительным данным, режиссером картины будет Абрамс, а Ди Каприо достанется в ней главная роль.