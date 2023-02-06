https://news.day.az/showbiz/1535221.html Пол Маккартни анонсировал документальный фильм о своей жизни после распада The Beatles
Пол Маккартни анонсировал документальный фильм о своей жизни после распада The Beatles
Певец Пол Маккартни анонсировал новый документальный проект, в котором расскажет о своей жизни после распада музыкального коллектива The Beatles. Об этом пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Фильм получил название "Человек в бегах" ("Man on The Run"). Режиссером выступит Морган Невилл. Проект будет основан на "доступе к ранее не опубликованному архиву домашних видео и фотографий Пола и Линды (первой жены музыканта - прим. "Газеты.Ru"), а также новых интервью".
"Будучи одержимым всем, что связано с Маккартни, я всегда чувствовал, что 1970-е годы были большой недооцененной частью его истории", - говорит Невилл.
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