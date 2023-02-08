Энтони Хопкинс и Глен Пауэлл сыграют в триллере «Запертый»

Актеры Энтони Хопкинс и Глен Пауэлл снимутся в фильме "Запертый". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Триллер станет ремейком аргентинского проекта. В центре сюжета - вор, который вламывается в роскошный внедорожник и понимает, что попал в сложную и смертельную ловушку, которую организовала таинственная личность.

Глен Пауэлл известен по роли Чеда Редуэлла в сериале "Королевы крика". Также актер появился в боевике "Топ Ган: Мэверик", который попал в топ-5 самых кассовых фильмов в истории США.