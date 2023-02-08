Посмертный альбом Yung Trappa выйдет 10 февраля

Альбом скончавшегося рэпера Yung Trappa под названием "Free Trappa Album 2" выйдет 10 февраля на стриминговых площадках. Об этом сообщает "Звук Медиа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пластинку войдут 14 треков, некоторые из них были выпущены ранее. Гостями лонгплея стали White Punk, Цепі, Deezel, D.masta и другие.

По данным "Звук Медиа", новый альбом станет продолжением Free Trappa Album, который вышел в 2013 году. Впервые Yung Trappa его анонсировал в 2022 году, когда находился в тюрьме.

27-летний рэпер скончался в Санкт-Петербурге 3 февраля 2023 года. Его нашли в квартире на Дровяной улице, а среди возможных причин смерти называли передозировку наркотиками.