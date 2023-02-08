Эштон Кутчер признался, что оглох на одно ухо

Актер Эштон Кутчер в беседе с People признался, что практически не слышал фотографов на красной дорожке из-за проблем со слухом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не очень хорошо слышу, глух на одно ухо, слышу только другим. Не понимаю, кто выкрикивает мое имя, а на красной дорожке многие кричат: "Риз, Эштон! Сюда! Посмотри сюда!" В какой-то момент думаешь, Боже, кошмар, посмотреть в камеру?" - вспомнил Кутчер.

Артист признался, что частично оглох из-за обострения волчанки. Он объяснил, что из-за проблем со здоровьем вел себя немного странно на премьере романтической комедии "К тебе или ко мне?", в которой сыграл с Риз Уизерспун.