Disney анонсировала продолжение «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

Продолжение анимационных фильмов "История игрушек", "Холодное сердце" и "Зверополис" находятся в разработке. Об этом сообщает IndieWire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генеральный директор Walt Disney Corporation Боб Айгер рассказал, что в скором времени появится больше информации о продолжении мультфильмов. Пока нет дополнительных сведений о сюжете и дате выхода проектов.

Для "Холодного сердца" продолжение станет третьим во франшизе после первого фильма 2013 года и второго 2019 года. Вторая часть "Зверополиса" станет продолжением проекта 2016 года. Для "Истории игрушек" анонсирован уже пятый анимационный фильм - четвертая часть вышла в 2019 году.