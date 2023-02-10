Walt Disney уволит тысячи сотрудников

Генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер заявил, что руководство компании планирует осуществить реорганизацию штата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Айгер уточнил, что компания приняла решение об увольнении семи тысяч сотрудников. Согласно плану обновленной организации, в ней появятся три подразделения. Первое из них будет заниматься контентом в области кино и телевидения, второе ответит за спортивные программы, а третье - за тематические парки и продажу товаров.

Таким образом Walt Disney планирует сэкономить около 5,5 миллиарда долларов. Гендиректор компании отметил, что 7 тысяч сотрудников составляют порядка 3 процентов от численности всего штата.