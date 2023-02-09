Брендан Фрейзер впервые рассказал о том, как провалил кастинг на роль Супермена

Звезда "Мумии" и "Ослепленного желанием" Брендан Фрейзер впервые признался в провальном кастинге на роль Супермена. Об этом он рассказал во время шоу радиоведущего Говарда Стерна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Фрейзера, он претендовал на роль одного из главных супергероев DC в начале нулевых - в картину режиссера Джей Джей Абрамса, которая так и не была запущена в производство.

Фрейзер признался, что сыграть Кларка Кента в то время мечтал каждый молодой актер Голливуда.

"Я точно помню, как до меня на кастинге был Пол Уокер. В целом, мне кажется, они прослушивали вообще всех", - вспоминает актер.

Тем не менее Фрейзер отметил, что не разочарован упущенной возможностью сыграть роль Супермена.

"Это, безусловно, удивительный шанс, который бывает только раз в жизни, но это почти фаустовская сделка. Есть большой риск, что ты так и останешься актером одной роли, исключительно из-за которой тебя все запомнят. Вплоть до того, что это будет написано на твоем надгробии. А я всегда очень гордился разнообразием своих ролей", - подытожил Фрейзер.