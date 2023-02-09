Тимати заявил о желании уйти на «раннюю пенсию»

Рэпер Тимати в своем Instagram поделился планами на будущее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть план по выходу на раннюю пенсию. Его успех гарантирует весь зимний период заниматься серфингом и тренировки в море. Хорошая цель. Мастер план на ближайшие пять лет", - написал музыкант в лично блоге. Тимати заявил, что не собирается покидать Россию.

В этом году рэперу исполнится 40 лет. Сейчас он состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. Также у Тимати двое детей от бывших возлюбленных - старшая дочь Алиса родилась в отношениях артиста с Аленой Шишковой, младший сын Ратмир появился на свет у музыканта от Анастасии Решетовой.