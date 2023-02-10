Сестра звезды «Постучись в мою дверь» Эрчел усыновит выжившего после землетрясения в Турции ребенка

Сестра звезды "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел вместе с мужем намерена усыновить выжившего после землетрясения в Турции ребенка, сообщает "СтарХит", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гамзе Эрчел и ее муж Джанер показали в личных соцсетях уведомление, с которым они обратились в органы опеки с целью взять в семью одного из малышей-сирот, потерявших родителей из-за землетрясения.

"Предупреждение: ваш запрос будет обработан Областным управлением по делам семьи и социальных служб в городе вашего проживания. После получения вашего запроса наше соответствующее управление свяжется с вами", - написано в ответном сообщении на обращение пары.

У пары уже есть собственный биологический ребенок - двухлетняя дочь Мави, у которой весной 2022 года диагностировали рак.

"Мы с женой решили сделать это - подали заявку, чтобы стать семьей для ребенка. Это будет трудный и долгий процесс, немедленного ответа не будет. Но мы решили сделать все возможное, чтобы у нас получилось", - объяснил их решение Джанер.