Вин Дизель позвал Роберта Дауни - младшего в следующий «Форсаж»

Звезда "Форсажа" Вин Дизель признался, что мечтает пригласить в проект и в свою экранную семью Роберта Дауни - младшего, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На премьере новой части автомобильной франшизы, говоря о кастинге мечты, Дизель заявил, что хотел бы увидеть в роли следующего антагониста звезду "Железного человека". Тем не менее на прямой вопрос журналистов о том, позвал ли он уже своего коллегу в проект, Дизель ответил уклончиво.

Партнерша Дизеля по франшизе Мишель Родригес тоже мечтает расширить звездный состав проекта. Исполнительница роли Летти Ортис заявила, что хотела бы, чтобы следующего противника Торрето сыграл Мэтт Деймон.

"Было бы очень круто заполучить в наш проект обладателя "Оскара", - призналась Родригес.