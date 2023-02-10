Amazon разрабатывает сериал про нуарного Человека-паука

Студия Amazon разрабатывает сериал о нуарном Человеке-пауке. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сериал без названия расскажет о пожилом супергерое 1930-х годов. Источник утверждает, что действие будет разворачиваться в Нью-Йорке в собственной вселенной, а главным героем не будет Питер Паркер.

Сюжет основан на комиксах "Человек-паук Нуар", которые дебютировали в 2009 году как часть вселенной Marvel Noir. Версия культового супергероя живет в Нью-Йорке во время Великой депрессии. Его кусает паук, спрятанный внутри украденного артефакта, из-за чего у персонажа возникают сверхспособности.