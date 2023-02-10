Близкие Бритни Спирс выразили обеспокоенность ее состоянием

Близкие американской поп-певицы Бритни Спирс выразили обеспокоенность ее состоянием. Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным TMZ, один из источников, регулярно контактирующий с певицей, выразил опасения за ее жизнь: "Я боюсь, что она умрет". Также сообщается, что люди, которые окружают Спирс, встревожены ее неустойчивым поведением.

Артистка, предположительно, принимает лекарства, которые "возбуждают ее". По данным источников, она все чаще "выходит из-под контроля" и не принимает препараты, стабилизирующие ее состояние.

Уже известно, что близкие певицы заранее разработали план помощи - менеджер Спирс арендовал дом в районе Лос-Анджелеса, США, на несколько месяцев, куда должны были привезти певицу. Там ее встретили бы муж Сэм Асгари, менеджер и врачи. Они должны были убедить певицу начать медицинское лечение и психологические консультации. Однако сообщается, что Спирс стала "в некоторой степени осведомлена" об этом плане и от идеи интервенции отказались. При этом певица согласна встретиться с врачом.