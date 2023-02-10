Семья погибшей на съемках оператора Хатчинс подала в суд на Болдуина

Проживающая в Украине семья оператора Галины Хатчинс направила иск в суд против актера Алека Болдуина, обвиняемого в ее непредумышленном убийстве, сообщает телеканал СВС, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Напомним, трагедия разыгралась на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года. Пистолет Болдуина по невыясненным причинам во время репетиции оказался заряжен боевыми, а не холостыми патронами.

Как рассказала адвокат Глория Оллред, гажданский иск был подан от имени матери Галины Хадчинс Ольги Соловей, отца и младшей сестры Светланы Земко.

"Отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб... А мистер Болдуин даже не обратился к ним с извинениями", - сообщила она.