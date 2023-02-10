https://news.day.az/showbiz/1536886.html В Турции не удалось спасти родственников известного актера - ФОТО
В Турции не удалось спасти родственников известного актера - ФОТО
В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли также родственники известного турецкого актера Эркана Петеккая.
Как передает Day.Az, об этом в своем официальном аккаунте в соцсетях сообщила его супруга Дидем Петеккая.
"Не получилось... Да поможет всем Аллах!" - отметила она в своей публикации.
Ранее пара попросила помощи в связи с тем, что под завалами в Хатае остались их родственники - Исмаил и Айшегюль Кусейриоглу и 9-летняя Зейнеп.
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