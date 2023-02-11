https://news.day.az/showbiz/1537042.html Вышел трейлер фильма «Форсаж 10» - ВИДЕО
Вышел трейлер фильма «Форсаж 10» - ВИДЕО
В сети появился трейлер десятой части фильма "Форсаж" с Вином Дизелем в главной роли.
Как передает Day.Az, видеоролик опубликован на YouTube-канале The Fast Saga.
В новом фильме также сыграли Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Рита Морено. Режиссером выступил Луи Летерье.
В продолжении франшизы Доминик и его "семья" борется с Данте в исполнении Джейсона Момоа.
"Форсаж 10" -десятая основная часть и одиннадцатый полнометражный фильм франшизы. Премьера картины запланирована на 19 мая 2023 года.
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