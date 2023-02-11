Вышел трейлер фильма «Форсаж 10»

В сети появился трейлер десятой части фильма "Форсаж" с Вином Дизелем в главной роли.

Как передает Day.Az, видеоролик опубликован на YouTube-канале The Fast Saga.

В новом фильме также сыграли Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Рита Морено. Режиссером выступил Луи Летерье.

В продолжении франшизы Доминик и его "семья" борется с Данте в исполнении Джейсона Момоа.

"Форсаж 10" -десятая основная часть и одиннадцатый полнометражный фильм франшизы. Премьера картины запланирована на 19 мая 2023 года.