Майкл Бэй снимет сериал про охотника за головами

Стриминговый сервис Amazon Prime Video занят разработкой экшн-драмы от сценариста Джо Бартона ("Долг/стыд") и режиссера Майкла Бэя ("Скала", "Армагеддон", "Трансформеры"). Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока не имеющий названия проект расскажет об американском охотнике за головами, работающем южнее границы США с Мексикой. Он обнаруживает себя в затруднительном положении, когда из-за человека, которого он преследует, оба героя становятся целями мексиканского картеля.

По словам Бэя, который должен выступить режиссером шоу, на эту историю его вдохновила поездка в Коста-Рику, где он проводил время с бывшим федеральным агентом. Как рассказал кинематографист, его знакомый "каждый день серфит и живет полной жизнью", а также "поддерживает свой веселый и расслабленный образ жизни в Коста-Рике, выслеживая "плохих гринго", скрывающихся в Южной Америке".