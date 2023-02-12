Вин Дизель анонсировал выход четвертой части франшизы «Риддик»

Вин Дизель подтвердил запуск работы над четвертой частью франшизы "Риддик", которая будет называться "Риддик: Фурия", сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В режиссерское кресло проекта вернется Дэвид Туи, который также будет отвечать за сценарий фильма. Вин Дизель, помимо того, что исполнит главную роль, также выступит в качестве продюсера ленты.

Согласно официальному описанию, события "Риддика: Фурия" начинаются с возвращения героя в его родной мир, который он почти не помнит и который может быть уничтожен инопланетными хищниками. Но на своей планете он находит подобных себе межгалактических путешественников, с которыми вступает в бой с новыми опасными врагами.