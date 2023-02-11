Турецкие звезды работают волонтерами, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения

Страшная трагедия в Турции потрясла всех. Люди по всему миру отправляют гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения. Турецкие звезды оказывают финансовую поддержку, перечисляя денежные суммы на помощь пострадавшим от страшного землетрясения. Наряду с этим, актеры и певцы в качестве волонтеров работают в пунктах сбора гуманитарной помощи и координационных центрах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Бывшая актриса Гамзе Озчелик, известная по сериалу "Arka Sokaklar" (Опасные улицы), одна из тех, кто помогает пострадавшим. Уйдя из кино, она посвятила себя благотворительности, вот и сейчас Гамзе Озчелик раздает еду пострадавшим в зоне землетрясения.

Певец Халук Левент в социальной сети поделился видеороликом из координационного центра, в котором сейчас вместе с ним работают также звезды кино Кыванч Татлытуг, Кенан Имирзалыоглу, Октай Кайнарча, Озге Озпиринчджи, Ирем Хелваджиоглу, Кыванч Касабалы и другие.

Серенай Сарыкая, Бурджу Бириджик, Пынар Дениз, Бурак Дениз, Арас Булут и многие другие работают в пунктах сбора помощи для пострадавших. Они сортируют, распределяют и упаковывают необходимые вещи и предметы первой необходимости.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 21 043 человек.