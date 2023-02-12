Виктория Бекхэм показала, как сделать макияж губ в стиле 90-х

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен, супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория показала, как сделать макияж губ в стиле 90-х. Соответствующим бьюти-лайфхаком она поделилась с поклонниками в Instagram, Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

48-летняя Виктория Бекхэм опубликовала в социальных сетях видеоролик с пошаговой инструкцией, как накрасить губы в стиле 90-х. Первым делом экс-солистка Spice Girls нанесла на сухие губы помаду в нюдовом оттенке, приближенном к натуральному, затем подчеркнула контур с помощью коричневого карандаша и завершила макияж прозрачным блеском.

"Я в нескольких шагах от того, чтобы отстричь боб, надеть кэтсьют и "приправить" свою жизнь! Девяностые вернулись", - заключила Виктория Бекхэм.