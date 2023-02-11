Стали известны подробности о состоянии здоровья Бритни Спирс

Медицинские проблемы американской поп-певицы Бритни Спирс намного серьезнее, чем думают фанаты. Об этом рассказал источник, знакомый с исполнительнецей, в разговоре с Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Никто за пределами очень узкого круга опекунских организаций не знает, каков на самом деле медицинский статус Бритни", - сказал Page Six источник. "Если бы люди знали настоящий медицинский статус Бритни, я думаю, это раскрыло бы, что ее психические проблемы гораздо серьезнее, чем люди думают", - добавил он, комментируя состояние здоровья исполнительницы.

При этом анонимный источник отметил, что певицу не следует снова отдавать под полный контроль опекуна, даже если ей все еще нужна какая-то помощь или забота: "Независимо от ее психического состояния, для нее не обязательно находиться под опекой. Есть менее суровые способы справиться с этим".