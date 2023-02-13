Машина насмерть сбила двойника Эминема в США

Накануне стало известно, что в конце января под колесами грузовой машины погиб Райан Шепард. Это случилось в Вашингтоне, когда мужчина переходил дорогу. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался по пути в клинику, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Шепард умер нна 41 году жизни, у него осталось двое детей: семи и 11 лет. В нулевых он работал дублером Эминема. Он выступал в качестве каскадер рэпера, а также принимал участие в фотосессиях вместо него.

Также Райан участвовал в шоу MTV Movie Awards в роли супергероя Эминема, выходил на сцену в рамках турне певца по Японии и Европе. Кроме того, засветился в клипе D12 "Purple Hills".

Известно, что Шепард работал инженер-механиком в Disney, а после устроился в SpaceX. Исполнитель хита Stan никак не прокомментировал смерть Райана.