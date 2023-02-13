Наташа Королева раскрыла секрет долгого брака с Тарзаном

Секрет долгого брака с актером и бодибилдером Тарзаном (Сергеем Глушко) раскрыла певица Наташа Королева в интервью MK.RU. В 2023 году звездная чета отмечает 20 лет совместной жизни, передает Day.Az.

Королева рассказала, что они с Тарзаном поддерживают друг друга во всех начинаниях. К примеру, певица интересуется успехами мужа в живописи, а он помогает ей с работой. "Не знаю, послан ли он Богом мне, но я ему - точно. Его мамочка, наверное, намолила, что ему так повезло. Хотя я считаю, что мне тоже повезло с мужем, он уникальный. Люблю его!" - заключила звезда.

Знаменитость призналась, что они с супругом не используют никаких искусственных способов для поддержания отношений. При этом им никогда не бывает скучно. "В нашем случае не дадут расслабиться ни на минуту. О чем ты говоришь? У меня семейка бурная: она не дает мне выдохнуть ни при каких обстоятельствах", - заявила артистка.