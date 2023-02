Рианна опять беременна

Представитель певицы Рианны подтвердил The Hollywood Reporter, что знаменитость опять беременна. Слухи о положении Рианны пошли после ее выступления в перерыве между таймами Суперкубка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рианна танцевала и пела свои хиты на State Farm Arena в Глендейле (штат Аризона), где Philadelphia Eagles играли с Kansas City Chiefs.

Рианна исполнила известные хиты, такие как "We Found Love", "Where Have You Been", "Diamonds" и "Work", и даже намекнула, что беременна.

Рианна вместе с рэпером A$AP Rocky воспитывают их 9-месячного сына. В интервью, которое состоялось перед ее выступлением в перерыве между таймами, обладательница Грэмми заявила, что сначала дважды подумала о выступлении на Суперкубке, но ее материнство в конечном итоге вдохновило ее выступить на большом матче.