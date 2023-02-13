Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. Об этом сообщила сама актриса в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Она опубликовала новую фотографию, где предстала не беременной. На снимке Блейк Лавли позирует вместе с мужем, актером Райаном Рейнольдсом, и его мамой. Звезда рассказала, что смотрит вместе с семьей "Супербоул".

Подписчики отреагировали на новую публикацию Лавли. Они оставили комментарии под фото.

"Она незаметно рожает, а потом выглядит вот так в обтягивающей рубашке", "Как ты влезла в джинсы?", "Погодите, а где ваш ребенок?", "Я что-то пропустила. Блейк родила?", - удивились подписчики.

Напомним, что Блейкл Лавли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь". Они начали встречаться, а в 2012 году поженились. В 2014 году у актеров родилась дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019 году дочери Бетти. В 2022 году актеры сообщили о том, что станут родителями в четвертый раз.