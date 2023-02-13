В CinemaPlus показывают турецкую драму "Dəmir qadın: Neslican" - ВИДЕО
В сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ турецкой биографической драмы "Dəmir qadın: Neslican" (Железная женщина: Неслиджан), сообщили Day.Az в пресс-службе CinemaPlus.
Автором сценария фильма является Налан Мертер Саваш, режиссер - Озгюр Бакар. В главных ролях снялись - Наз Чагла Ирмак, Дениз Угур, Месут Акуста, Илькер Аксум и другие. Хронометраж кинокартины - 150 минут. Возрастное ограничение: 12+.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю жизни Неслиджан Тай, известной как "Железная женщина", которая умерла в 2019 году от рака.
В картине описывается сложный процесс лечения после того, как ей диагностировали рак, и борьба за жизнь этой сильной женщины. Вся Турция следила за тем, как Неслиджан сражается с этим тяжелым заболеванием.
Отметим, что на премьере фильма в Стамбуле присутствовали родители, брат и сестра Неслиджан Тай.
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