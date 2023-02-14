«Титаник» обошел по сборам «Аватара 2» после повторного показа

Фильм "Титаник" обошел по сборам ленту "Аватар 2" после повторного, третьего показа в кинотеатрах. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Титаник", который вернулся на экране в честь своего 25-летия, собрал в мировом прокате 22,3 миллиона долларов, а "Аватар: Путь воды" прибавил 25,8 миллиона долларов за девятый уикэнд после премьеры. Таким образом, картины Джеймса Кэмерона занимают третье и четвертое места в рейтинге самых кассовых фильмов в истории: "Титаник" собрал 2,217 миллиарда долларов, а вторая часть "Аватара" - 2,213 миллиарда долларов.

Третье место по кассовым сборам в мире в настоящее время занимает "Супер Майк: Последний танец".