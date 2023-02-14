Актер Остин Мейджерс умер в возрасте 27 лет

Актер Остин Мейджерс ушел из жизни в возрасте 27 лет. Об этом его семья сообщила в беседе с Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Остин испытывал огромную радость и гордость за свою актерскую карьеру. Его целью в жизни было делать людей счастливыми", - поделились близкие артиста.

Оглашение официальной причины смерти "отложено до проведения дополнительного расследования". Предварительно, Мейджорс мог отравиться лекарственными веществами.

Мейджерс известен по ролям в таких телепроектах, как "Отчаянные домохозяйки", "Как я встретил вашу маму", "Полиция Нью-Йорка", "Скорая помощь".