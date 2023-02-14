Рианне не заплатили за ее выступление на Супербоуле

Национальная футбольная лига не заплатила певице Рианне за ее выступление в перерыве Супербоула - 2023. Об этом пишет E! News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не платим артистам. Мы покрываем расходы и производственные затраты", - объяснил представитель НФЛ. Во время шоу прозвучали самые популярные хиты Рианны, такие как "Diamonds", "Umbrella" и "Pour It Up".

Во время выступления исполнительница продемонстрировала округлившийся живот и подтвердила слухи о второй беременности. После выступления представитель Рианны подтвердил журналистам, что звезда ждет второго ребенка. Первого сына певица родила совсем недавно - в мае 2022 года.

Рианна не пела на сцене пять лет - с премии "Грэмми" 2018 года. Она также давно не выпускала новых альбомов.