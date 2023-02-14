Телеведущий, юморист Максим Галкин показал, как его сын с первого раза повторил трюк с бутылками. Артист опубликовал в соцсетях видеоролик, который сняла его жена певица Алла Пугачева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, дети супругов решили выполнить челлендж под названием Water Bottle Flip Challenge, где нужно подбросить бутылку с водой так, чтобы она приземлилась на донышко. У Елизаветы было много попыток, но у девочки не получилось его повторить, а Гарри с первого раза исполнил трюк.

"Хоть и случайная победа, а сколько радости", - отметил Максим Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через 6 лет они обвенчались в Михайло-Архангельском соборе, который находится в Московской области. У пары двое общих детей, супруги никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери. Старшая дочь Примадонны была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении на свет брата и сестры. Шоумен признавался, что они с женой не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, и потом у многих была реакция, как у Кристины Орбакайте.