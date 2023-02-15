Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана

Народный артист Азербайджана, популярный исполнитель Фаиг Агаев награжден юбилейной медалью "15-летие министерства оборонной промышленности (2005-2020)".

Как передает Day.Az, об этом Агаев написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Награду народному артисту вручил министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

"Сегодня я награжден юбилейной медалью "15-летие министерства оборонной промышленности". Медаль мне вручил министр оборонной промышленности, Национальный герой Мадат Гулиев. Выражаю сердечную благодарность за внимание и высокую оценку!" - написал Фаиг Агаев.