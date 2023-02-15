https://news.day.az/showbiz/1538167.html Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана
Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана
Народный артист Азербайджана, популярный исполнитель Фаиг Агаев награжден юбилейной медалью "15-летие министерства оборонной промышленности (2005-2020)".
Как передает Day.Az, об этом Агаев написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Награду народному артисту вручил министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.
"Сегодня я награжден юбилейной медалью "15-летие министерства оборонной промышленности". Медаль мне вручил министр оборонной промышленности, Национальный герой Мадат Гулиев. Выражаю сердечную благодарность за внимание и высокую оценку!" - написал Фаиг Агаев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре