Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel

Глава киностудии Marvel Кевин Файги заявил, что Человек-паук в исполнении Тома Холланда появится в новом проекте. Его слова цитирует Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все, что я скажу, это то, что у нас есть история. У нас есть большие идеи, и наши сценаристы сейчас берут ручку и бумагу", - поделился Файги. Он не уточнил, будет ли новый проект сольным для Человека-паука, или персонаж появится на экране с другими героями комиксов.