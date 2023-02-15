Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel
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Глава киностудии Marvel Кевин Файги заявил, что Человек-паук в исполнении Тома Холланда появится в новом проекте. Его слова цитирует Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все, что я скажу, это то, что у нас есть история. У нас есть большие идеи, и наши сценаристы сейчас берут ручку и бумагу", - поделился Файги. Он не уточнил, будет ли новый проект сольным для Человека-паука, или персонаж появится на экране с другими героями комиксов.