Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные тату

Певица, актриса Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек, сделали парные тату в День святого Валентина. Об этом Лопес рассказала поклонникам в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

14 февраля Дженнифер Лопес посвятила Бену Аффлеку пост в социальных сетях. Звезда опубликовала несколько совместных фотографий с актером, а также похвасталась парными татуировками, которые они сделали по случаю праздника в знак "обязательств" друг перед другом. Дженнифер набила под левой грудью стрелу, пронзающую знак бесконечности с их именами, а Бен - две скрещенные стрелы с первыми буквами их имен на руке.

16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Этот брак стал для Лопес четвертым. В 1997-1998 годах она была замужем за официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год состояла в браке с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.

Что касается Аффлека, в 2005-2018 годах он был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. У бывших супругов есть трое общих детей: Вайолет, Серафина и Сэмюэль.