Шакира со шваброй в руках записала новое обращение к Жерару Пике

Шакира спела о том, что хочет убить своего бывшего бойфренда и его новую девушку. Соответствующим видеороликом она поделилась с поклонниками в Instagram.

14 февраля, в День святого Валентина, Шакира опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором мыла полы под песню SZA "Kill Bill". "Я убью своего бывшего, хоть это и не лучшая идея. А потом и его новую девушку. Как я до такого дошла? Я убью своего бывшего, хоть все еще люблю его, но лучше сесть за решетку, чем быть одной", - пропела исполнительница, орудуя шваброй.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подписчики Шакиры сочли, что таким образом она снова обратилась к Жерару Пике и Кларе Чиа Марти.

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании ушел к студентке Кларе Чиа Марти, с которой изменял певице.

В январе Шакира выпустила песню, в которой заявила, что "стоит двух 22-летних", и пожелала футболисту, променявшему "Ferrari на Renault Twingo, а Rolex - на Casio", отныне тренировать не только мышцы, но и мозги. В том же месяце Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию с Кларой Чиа Марти.