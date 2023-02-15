Прерванные из-за смерти оператора съемки фильма Болдуина продолжатся

Съемки фильма "Раст" ("Ржавчина"), прерванные из-за смерти оператора Галины Хатчинс, продолжатся весной 2023 года, сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В съемочную группу войдут как члены оригинальной команды, так и новые участники процесса. К работе вернется и актер и продюсер проекта Алек Болдуин, случайно застреливший Хатчинс.

Погибшую оператора заменит Бьянка Клайн, муж покойной станет исполнительным продюсером фильма и документальной картины о жизни Хатчинс.

В октябре 2021 года Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора и ранил режиссера из бутафорского оружия, в котором оказался один боевой патрон.