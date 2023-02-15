Трогательный статус супруга скончавшейся актрисы Тунзали Алиевой

Сегодня, 15 февраля 2023 года, исполнилось бы 50 лет заслуженной артистке Азербайджана, известной актрисе и телеведущей Тунзале Алиевой, сообщает Day.Az.

Тунзаля Алиева скончалась 22 января после тяжелой и продолжительной болезни.

Сегодня на странице в Instagram Тунзали Алиевой ее супруг Роял Бабаев поделился трогательным статусом.

"Несколько лет назад, одного человека спросили, сможет ли он описать любовь одним словом, что она значит для вас. На тот момент мы были женаты семь лет. Я сказал "Тунуш" [Тунзале], за эти семь лет я не смог в полной мере выразить свою любовь к тебе, как люди пытаются описать это чувство только одним словом.

Вот уже 11 лет... Даже если я буду говорить и днем, и ночью все равно не смогу описать. Так будет продолжаться каждый последующий год. Почему я пишу это? Одно дело говорить с собой, другое - с массами. Это дает душевное спокойствие.

С днем рождения, моя супруга... Как хорошо, что ты была, как хорошо, что выбрала меня...", - написал он.

Отметим, что Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания учебы некоторое время работала в частных театрах, а также Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре.

Также работала в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы.

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".

Несколько лет назад актрисе был поставлен диагноз - онкологическое заболевание. Летом 2018 года ей была проведена операция в Национальном центре онкологии в Баку.

Тунзаля Алиева скончалась на 50 году жизни 22 января после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронена на кладбище "Гурд Гапысы".