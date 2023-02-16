Стивен Спилберг отказался снимать фильмы о Гарри Поттере

Режиссер Стивен Спилберг отказался снимать франшизу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, предпочтя вместо этого заняться воспитанием своих детей. Этим он поделился в интервью с Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Спилберга, всего было несколько фильмов, которые он решил не снимать. "Я решил отказаться от первого "Гарри Поттера", чтобы провести следующие полтора года со своей семьей, моими маленькими детьми", - объяснил кинематографист. Отмечается, что ради съемок "Гарри Поттера" Спилбергу пришлось бы переехать в Лондон, Великобритания, тогда как его семья находилась в Лос-Анджелесе, США.

Он подчеркнул, что рад такому решению. "Таким образом, я пожертвовал великой франшизой, и сегодня, оглядываясь назад, я очень рад, что сделал это, чтобы быть со своей семьей", - добавил Спилберг.