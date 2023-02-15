Киану Ривз признался, что его пугают дипфейки

Актер Киану Ривз рассказал в беседе с изданием Wired, как относится к дипфейкам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ривз признался, что его беспокоит появление дипфейков в медиапространстве. По мнению звезды, из-за новых технологий актеры "теряют свою самостоятельность". Он объяснил, что при съемках в проектах артисты участвуют в процессе создания. Однако при дипфейках теряется индивидуальность актера.

"Если вы попадаете в страну дипфейков, то там нет вашей точки зрения. Это пугает", - поделился Ривз. Однако артисту все же интересно смотреть на то, как новые технологии взаимодействуют с людьми. По его мнению, нейросети отказывают больше культурное и социальное воздействие на общество.